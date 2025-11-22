Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

2026 temmuzda memur perişan


22 Kasım 2025 02:26
2026 temmuzda memur perişan

2026 da sadece yüzde 7 zam alacağız enflasyon farkı olmayacak gibi duruyor. bunca pahalılıkta memura acilen seyyanen zam verilmelidir. en düşük memur maaşı 90 bin olmalıdır.


serdarbaba
Aday Memur
22 Kasım 2025 08:27
Bi sus felaket tellalı.

tegmen-kayzer
Şef
22 Kasım 2025 11:37

2026 yılının ilk 6 ayında enflasyon en az 15 çıkar. Bu da yüzde 4 enflasyon farkı demek. 2026 yılının sonunda yıllık enflasyon 25 olur. Birçok ekonomist de bunu söylüyor.


Hırbow
Aday Memur
22 Kasım 2025 13:52
ikinci 6 aydan bahsediyorum, cahil cahil konusma
tegmen-kayzer, 5 saat önce

2026 yılının ilk 6 ayında enflasyon en az 15 çıkar. Bu da yüzde 4 enflasyon farkı demek. 2026 yılının sonunda yıllık enflasyon 25 olur. Birçok ekonomist de bunu söylüyor.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.Kasım ayı enflasyon tahmini :)Alanın dışında bi mühendislik bölümü bitiren tekniker mühendis maaşı mı alır?Memur-sen ve Kamu-sen harici sendika önerisi2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruzPromosyon İadeMemurların Çözülemeyen SorunlarıZorunlu bes2026 temmuzda memur perişanKamusen ve Memursen üyeleri yüzünden Memur ve Memur Emeklileri 2026 da Aç Kalacak

Sözlük

akhal teke 1 Elon Musk'ın öngörüsü 1 mizah 1 memurlar net sitesine girilemeyince 1 7 bin-32 bin TL arasında Tarkan Konseri 3 ışık yılı 2 kaldırım 2 harappan 1 Terk edilmiş her şey kamunundur. 2 Ne güzel söylemiş Yunus Emre 1

Son Haberler

Tüketici derneklerinden para puan uyarısı: Yıl sonunda geçerliliğini yitirebilirEsnaf Kredilerine Faiz İndirimi GeliyorYavaş'tan soruşturma iznine tepki: İtiraz edeceğizMansur Yavaş'a soruşturma iznine Özel'den ilk açıklamaKatil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 7 artarak 69 bin 733'e çıktı

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın