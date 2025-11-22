Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han

Lojman için yardım


22 Kasım 2025 02:55
Lojman için yardım

Selamun aleyküm. İnşallah ocak ayında göreve başlayacağım. atanacağım cami tercihini sizlere de danışmak istedim. baktığım yerler genelde lojmanlar çok kötü harabe. bildiğiniz lojmanı iyi durumda olan yerler var mıdır? Şimdiden teşekkür ederim Allah razı olsun.

Çok Yazılan Konular

İmamlıktan hizmetliye geçiş ve emekli ek göstergeMeb'den diyanet'e geçiş98/b'den Görevine son verilip donen var mi?

Sözlük

Ne güzel söylemiş Yunus Emre 1 80 sene sonra burası ölü yazarlar günlüğü olacak 3 akhal teke 1 Elon Musk'ın öngörüsü 1 Terk edilmiş her şey kamunundur. 2 7 bin-32 bin TL arasında Tarkan Konseri 3 memurlar net sitesine girilemeyince 1 harappan 1 kaldırım 2 ışık yılı 2

Son Haberler

Tüketici derneklerinden para puan uyarısı: Yıl sonunda geçerliliğini yitirebilirEsnaf Kredilerine Faiz İndirimi GeliyorYavaş'tan soruşturma iznine tepki: İtiraz edeceğizMansur Yavaş'a soruşturma iznine Özel'den ilk açıklamaKatil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 7 artarak 69 bin 733'e çıktı

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın