muazzez abaci ya saygilarla...


22 Kasım 2025 03:45
muazzez abaci ya saygilarla...

turk sanat muziginin duayenlerinden vefat eden muazzez abaci ...

ama bakiyorsun haberlerde ne var ne yok .

tarih affetmez !

