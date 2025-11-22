Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
22 Kasım 2028 Banka Promosyonu ne kadar olur?


22 Kasım 2025 08:24
22 Kasım 2028 Banka Promosyonu ne kadar olur?
2028 iş Bankası tarafından 100 bin verildi. maaşlar ortalama 72 bin civarı yani maaşın 1.3 katı şeklinde bir promosyon verildi.... 3 yıllık olarak anlaşılıyor ve diğer banka promosyonu 15 Kasım 2028 de yeni anlaşılan banka tarafından maaşlar yatırılacak teşkilatı 360 bin mensubu var...

Alidmr58
Memur
22 Kasım 2025 08:30

Hiç mi işimiz gücünüz yok arkadaş, git kitap oku, film izle, yürüyüşe çık.


benayhan74
Şef
22 Kasım 2025 08:42

Arkadaş daha bunu alıp harcamadan 2028 promosyon derdine mi düştün belli rahat yerde çalışıyon başka işin gücün yok böyle şeylere kafa yoruyon daha 3 yıl var balığa git kitap oku sinemaya git hemen kafa yorma bu soruyu 2028 ekim ayında sor şimdi kafana takma işine odaklan


reis5854
Aday Memur
22 Kasım 2025 08:44
aykü yerlerde seviye sıfır bunların hepsi işszilikten

policeman058
Aday Memur
22 Kasım 2025 09:18
maalesef kalite her geçen gün düşüyor adamlar işi gücü bırakıp saçma salak konular acıyorlar. Tüm memurlar bu yazılanları okuyor görüyor sonra da polisin kalitesi ortaya çıkıyor. Bir kişinin yaptığı aptallığı tüm polislere maal ediyorlar saçma sapan başlıklar açıp durmayın biraz beyninizi kullanın

Sbz1dftd
Şube Müdürü
22 Kasım 2025 10:20
Değerli meslektaşlarım aziz silah arkadaşlarım konuyu buraya yazamamın yegane amacı arşiv yapmak unutulmamak maaşın kaç katı promosyon verildiğini hatırlamak tır... evet haklısınız çok çok erken olduğunu biliyorum ama sizde şunu çok iyi bilin zaman su gibi akıp gidiyor çok hızlı akıp giden bir zaman var... 3 yıl 36 ay dediğn nedir ki ÖMÜR BİTİYOR BEYLER ÖMÜR 65 yaşında ölsen ki bu stres ile 65 i görmek çok çok zor kaç senen kaldı hesaplar mısın en fazla 25 senen var yanlış anlaşılmasın SIRALI ÖLÜMDEN BAHSEDİYORUM doğal ölümden bahsediyorum... 30 sene 25 sene sonra yokuz ya yokuz bitti öldük...

iamapoliceman
Daire Başkanı
22 Kasım 2025 10:53
teknoloji çağında yaşıyoruz, burda kendinizi rezil etmekten ne anlıyorsunuz? yüzde 99 polis de değilsin.
Sbz1dftd, 6 saat önce
Sakaryalı540
Şef
22 Kasım 2025 12:26

Lanet olsun sizin promosyona. 2026 bitti 2028 mi kaldı şimdi 3 yıl boyunca artık bu mu konuşulacak

