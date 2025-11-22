Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Aile yılından dolayı ikinci şark tebligatı yapılmayacak ya sonra?


22 Kasım 2025 11:38
Aile yılından dolayı ikinci şark tebligatı yapılmayacak ya sonra?

Gelecek sene acısını çıkarırlar


ms_erdin
Şef
22 Kasım 2025 12:06

Acaba diyorum biz gep iyiye yormaya calsiiyoruzya kaldırıldı demedi kaldirildi deseydi suanda 2.sarkini yapanlar birden hepsi batici olacagi icin batiya donus olacak birden doguda bosalma olacak ondanmi demedi, kademeli olarakmi kaldirilacak acaba


Pol3838
Aday Memur
22 Kasım 2025 12:07

Aile yılı 2025 , tebligat 2026 da yapılıyor


tcdebiraynasiz
Şef
22 Kasım 2025 12:07

Benim kanaatim seçime kadar bunların yaptığı saçma sapan sistem 3 aşağı 5 yukarı değişip durur. Seçim sonrası iktidar bi değişir hooop yeni emniyet kanunu çıkar, 2. Şark saçmalığı puan sistemi gibi aptalca olan bu sistem düzelir. En azından şu halimizden iyi olacağından eminim. Bu sene gönüllü şark düşünüyordum adam sana 26 tercih yaptırıyor önceden 1 di. Öyle aile yılının içine edeyim karıyla papaz olduk ;)

