icra kaç yıl sürer

merhaba 3 milyon borç var faizlerle bir buçuktu 3 olmuş 1 sene olmadan demem o ki 20 sene var emekliliğe sizce biter mi kendi kendine emekli ikramiyesini kurtarmaz durumum olur mu teşekkür ediyorum cevap vereceklere şimdiden.

merhaba 3 milyon borç var faizlerle bir buçuktu 3 olmuş 1 sene olmadan demem o ki 20 sene var emekliliğe sizce biter mi kendi kendine emekli ikramiyesini kurtarmaz durumum olur mu teşekkür ediyorum cevap vereceklere şimdiden.