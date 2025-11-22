icra kaç yıl sürer

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

22 Kasım 2025 14:06
merhaba 3 milyon borç var faizlerle bir buçuktu 3 olmuş 1 sene olmadan demem o ki 20 sene var emekliliğe sizce biter mi kendi kendine emekli ikramiyesini kurtarmaz durumum olur mu teşekkür ediyorum cevap vereceklere şimdiden.

çıkışıgelençevk34
Aday Memur
22 Kasım 2025 14:07
emekli ikramiye kurtarma durumu olur mu sizce yoksa oda gitti diyebilir miyiz şimdiden

basın43
Aday Memur
22 Kasım 2025 14:15
Emekli ikramiyeni kurtarısın. Dediklerimi yaparsan; 1/Öncelikle extra borçlanmıyacaksın2/Lüzumsuz tüm harcamalarını keseceksin3/Banka hariç bes daha mantıklı çünkü ona icra gelemiyor her yıl belli bir oran var, ona parayı atacaksın altın fonunda tutacaksın. 4/Borcun illa seçimlere kadar varlık şirketlerine atılacak onlarla anlaşıp çok ciddi indirim alıp kapatacaksın. En son seçeneğin enflasyon karşısında borcun maaşa gelen zamla on yıl içinde biter.
