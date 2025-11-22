Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Promosyon hiç yatmadı


22 Kasım 2025 15:54
Promosyon hiç yatmadı
arkadaşlar benim gibi hiç yatmayan varmı arıyorum bu gece 12 ye kadar devam ediyor deniyorda başka benim gibi mağduriyet yaşanlar varsa bilgisi olsun

yldz12
22 Kasım 2025 16:00
özelden yazabilir misin benim de yatmadı

yldz12
22 Kasım 2025 16:02
gece 12 ye kadar yatacak da bunların standar bilgisi müşteri hizmetleri bi çözüm üretmiyor banka ile görüşün pazartesi diyor

yldz12
22 Kasım 2025 16:04
özelden yazamıyorum yazabilir misiniz

Emr34001
Aday Memur
22 Kasım 2025 16:05
banada Pazrtesi deniyordu dün şube diye bugün bize not düşülmüş yatmayanlara 12 ye kadar tamamlanacak dedi az önce
yldz12
22 Kasım 2025 16:07
inş yatar özelden yazabilir misiniz

petro1903
Şef
22 Kasım 2025 16:07

Bana da yatmadi isbankasi paraya coktu


Emr34001
Aday Memur
22 Kasım 2025 16:13
benim iş bankasına borcum vs yok yatıp bloke konsa vazgececem hesaba hiç para gelmedi bakalım

yldz12
22 Kasım 2025 16:13
özelden yazabilir misiniz ben yazamadım izin yok diyor
yldz12
22 Kasım 2025 16:15
özelden yazabilir misiniz ben yazamadım izin yok diyo
yldz12
22 Kasım 2025 16:25
tüm maaş mı kesiliyordu sizin
