Yıpranma payı


22 Kasım 2025 16:49
Yıpranma payı

Yıpranma payının tamamı neden yaş haddinden düşmüyor, mesleğin sonunda 35 bilfiil çalışmış olacağım, bu meslek için çok çok fazla ve yıpratıcı


Alidmr58
Memur
23 Kasım 2025 11:06

Talepler arasında olması gereken en önemli taleplerden, Pmyo'luları en çok mağdur eden durum, çok çalışan erken emekli olmalı.

