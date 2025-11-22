Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Mazeret tayini yapılamayanların ücretsiz izin hakkı


22 Kasım 2025 17:49
Mazeret tayini yapılamayanların ücretsiz izin hakkı

Milli Eğitim Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

madde 57'nin 3. fıkrasında geçen şu cümle ile ilgili yorumlayamadığım önemli

bir nokta mevcut. Yardımcı olabilirseniz sevinirim.

"Aylıksız izinli sayılanlardan üçüncü yılın sonunda yer

değiştirme suretiyle atamaları yapılamayanlar, aylıksız izinli sayıldıkları

ilde bulunan eğitim kurumlarının durumlarına uygun öğretmen kadrolarına

öncelikle atanır."

Bu madde 3 yıl bekledin ama yine olmadı, o halde eski

okuluna geri dönüyorsun ve orada çalışırken tercih yapmaya devam edeceksin

anlamına mı geliyor? Yoksa eşinin bulunduğu ile öncelikli olarak ataman

gerçekleştirilir anlamına mı geliyor ?


bahçesaray
Şef
22 Kasım 2025 20:11
kadrosunun olduğu il
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İlksan'ın ikraz yetersizliği.Branş öğretmeni kendi branşı dışında DYK görevi alabilir mi?Öğretmenliği bırakma düşüncesiBip kullanmak zorunlu mu?Yeşil pasaport alma şartları biraz esnetilse ne güzel olurMemura zam verilmemeli.Tatilde başka ilden alınan özel hastane raporu geçerliliği.Kasım semineri mebbiste gözükmüyoröğretmenlikten memurluğa geçiş Kadrolu öğretmen kaç gün rapor alırsa yerine ücretli öğretmen verilir?

Sözlük

Terk edilmiş her şey kamunundur. 2 memurlar net sitesine girilemeyince 1 mizah 1 7 bin-32 bin TL arasında Tarkan Konseri 3 80 sene sonra burası ölü yazarlar günlüğü olacak 3 Bugün olanlar 1 kaldırım 2

Son Haberler

Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacakKVKK'den 'kasım ve cuma' indirim kampanyaları için uyarıHemşireler, Kendi Alanındaki İlana Başvuramıyor!Engelleri aşan Kader öğretmen, mesleğinde 27'nci yılını doldurdu

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın