Branş Değişikliği Hakkında

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
İlksan'ın ikraz yetersizliği.Branş öğretmeni kendi branşı dışında DYK görevi alabilir mi?Öğretmenliği bırakma düşüncesiBip kullanmak zorunlu mu?Yeşil pasaport alma şartları biraz esnetilse ne güzel olurMemura zam verilmemeli.Tatilde başka ilden alınan özel hastane raporu geçerliliği.Kasım semineri mebbiste gözükmüyoröğretmenlikten memurluğa geçiş Kadrolu öğretmen kaç gün rapor alırsa yerine ücretli öğretmen verilir?
Sözlük
Son Haberler
Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacakKVKK'den 'kasım ve cuma' indirim kampanyaları için uyarıHemşireler, Kendi Alanındaki İlana Başvuramıyor!Engelleri aşan Kader öğretmen, mesleğinde 27'nci yılını doldurdu
Editörün Seçimi
Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın