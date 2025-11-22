Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

Kültür ve Turizm Ankara Promosyon


22 Kasım 2025 20:23
Kültür ve Turizm Ankara Promosyon

ANKARA İL KÜLTÜR VE TURİZM PROMOSYONU NE KADAR

Çok Yazılan Konular

Valiliklere naklen atamaİç İşleri BakanlığıSİZCE HANGİ KURUMArkadaşlar GSB nin son aliminda işe başlayanlar oldu mu?Tpao Temmuz alımı mülakat sonuçlarıTarım bakanlığı koruyucu giyimTarım Bakanlığı RotasyonHazine ve Maliye Bakanlığı Promosyon

Sözlük

Terk edilmiş her şey kamunundur. 2 80 sene sonra burası ölü yazarlar günlüğü olacak 3 Bugün olanlar 1 kaldırım 2 7 bin-32 bin TL arasında Tarkan Konseri 3 mizah 1 memurlar net sitesine girilemeyince 1

Son Haberler

Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacakKVKK'den 'kasım ve cuma' indirim kampanyaları için uyarıHemşireler, Kendi Alanındaki İlana Başvuramıyor!Engelleri aşan Kader öğretmen, mesleğinde 27'nci yılını doldurdu

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın