Gece rahat uyuyabilmek...


22 Kasım 2025 20:26
Gece rahat uyuyabilmek...
Merhaba dostlar..kimse bize acısın diye kurmuyorum bu cümleleri ...hemen herkesin yaşadığı büyük imtihanlar vardır ..aile , sağlık , maddiyat..vs. düşündüğünüz hiç kötü huyum yok alkol , kumar , sigara dahil .. bunun dışında da bir takım şeyler insanı zor durumda bırakabilir.. promosyonu kullanmayan dostlarımdan ricamdir.. Bir gün de gece olsun değil güneşli bir günü arzulamak istiyorum.. Eğer ailemize bir katkınız olursa bu vefayı ömrümce unutmayacağım.. Özel durumları burdan paylaşmak istemem ..hepiniz saglikla kaliniz

Hayalkirikligi84
Aday Memur
22 Kasım 2025 21:19
bizler gece derdimizden uyuyamadık dedik mesaj kutumuz gece başka niyetlerle uyumayan ve bizi bayan zannedip yazanlarla dolu... bizim derdimize bakiniz insanların derdine ...

Hayalkirikligi84
Aday Memur
23 Kasım 2025 11:59
Hiç kimseden bir dönüş olmadı ..Herkesin kendi taktiridir.. Canları sağolsun..
