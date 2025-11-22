Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet

Cevaplarsanız sevinirim


22 Kasım 2025 21:12
Cevaplarsanız sevinirim

Devlet hastanesinden Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışır raporu nasıl alınır . Detaylı açıklarsanız sevinirim .

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Terk edilmiş her şey kamunundur. 2 memurlar net sitesine girilemeyince 1 mizah 1 7 bin-32 bin TL arasında Tarkan Konseri 3 80 sene sonra burası ölü yazarlar günlüğü olacak 3 Bugün olanlar 1 kaldırım 2

Son Haberler

Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacakKVKK'den 'kasım ve cuma' indirim kampanyaları için uyarıHemşireler, Kendi Alanındaki İlana Başvuramıyor!Engelleri aşan Kader öğretmen, mesleğinde 27'nci yılını doldurdu

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın