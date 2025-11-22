KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Müfettişlik


22 Kasım 2025 22:27
Müfettişlik

nasıl bir kadrodur artıları eksileri nelerdir (bakanlıkta)


RichardDennis
Memur
23 Kasım 2025 01:07
Eskilerin zirve meslegi, eskiden Hakimlik, Kaymakamlık kazanıp, Maliye Müfettişligine hazırlananlar olurdu. Kariyer yolu muamma ( artık tüm kariyer mesleklerde gecerli ) geneli kurumların donanimli personelleridir. Maaşlar standart aynı, Turneler kurumdan kuruma degisir. Güzel meslek mi hala çok güzel bir meslek ama eski itibarı ve ağırlıkları malesef ki yok. Harcicah ile karnini dogurursun, Konaklama harcicahi ilede misafirhane bulursan problem yok. eli yüzü düzgün Oteller harcıcahı kabul etmiyor. Bir İİBF mezunuysan sınavla kamuda girebilecegin daha iyi kadro sınırlı zaten. Maaş konusu eskisi gibi degil Hakimler, Kaymakamlar maaşta fark atmaya başladılar, Ama burası Türkiye bir olay olur müfettişler ön plana cıkar, veya cıkmaz bilemeyiz.
