Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han

Kilodan heyete gitmek (memur)


22 Kasım 2025 22:56
Kilodan heyete gitmek (memur)

KKK'da memur olarak çalışıyorum. SYY'nde Personel Sınıfı Üstsubay kategorisine göre değerlendirilen fikir işinde çalışan memurum. Yaşadığım bir olay sonrası aşırı kilo aldım ve artık ileri derecede obezite hastasıyım. 1 senedir kendi çabamla sağlığıma kavuşmaya çalışıyorum ama başarılı olamadım. Kendimi heyete sevkettirmek ve 1 yıl istirahatli rejim alarak sağlığıma odaklanmak istiyorum. Süreçle ilgili olarak deneyimi olan arkadaşlar mesaj atabilir ya da yazabilirse sevinirim. Birliğimden resimli sevkle mi gönderilmem gerekiyor? Kendim randevu alıp dahiliyeye gidersem ve oradaki doktor heyete sevkederse de işlem yapılabilir mi?

Çok Yazılan Konular

Polis Maaşlarına İyileştirmenin Askeri Personele EtkisiMSB Ankara Bölgesi Promosyon MiktariSağlık yeteneği yönetmeliği hkDahiliye 45a1115 dedece skolyoz goreve devam edebilir mi

Sözlük

Bugün olanlar 1 memurlar net sitesine girilemeyince 1 7 bin-32 bin TL arasında Tarkan Konseri 3 mizah 1 Terk edilmiş her şey kamunundur. 2 kaldırım 2 80 sene sonra burası ölü yazarlar günlüğü olacak 3

Son Haberler

Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacakKVKK'den 'kasım ve cuma' indirim kampanyaları için uyarıHemşireler, Kendi Alanındaki İlana Başvuramıyor!Engelleri aşan Kader öğretmen, mesleğinde 27'nci yılını doldurdu

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın