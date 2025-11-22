Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : StMngr

Öğretim Üyesinin emeklilik yaşının 72-75 e yükseltilmesi..


22 Kasım 2025 23:49
Öğretim Üyesinin emeklilik yaşının 72-75 e yükseltilmesi..

YÖK başkanı bu konuda meclisin düzenleme yapacağını işaret ediyor.. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Eğer yasa çıkarsa, emeklilik yaşı 72 oldu diyelim, her ö. üyesi, isterse emeklili olabilir mi?

Kaynak: ww w.t24.com.tr/haber/yok-baskani-ndan-emeklilik-yasi-aciklamasi-ogretim-uyelerinin-emeklilik-yasi-75-e-cikartilabilir,1277970

Çok Yazılan Konular

2025 Ekim Doçentlik Başvuru

Sözlük

7 bin-32 bin TL arasında Tarkan Konseri 3 memurlar net sitesine girilemeyince 1 Bugün olanlar 1 80 sene sonra burası ölü yazarlar günlüğü olacak 3 Terk edilmiş her şey kamunundur. 2 kaldırım 2 mizah 1

Son Haberler

Depremin vurduğu okul: 6 öğretmen ve 250 öğrenci hayattan koptu'Zam' değil 'indirimin iptali': Limiti aşan aboneler destekten mahrum kalacakKVKK'den 'kasım ve cuma' indirim kampanyaları için uyarıHemşireler, Kendi Alanındaki İlana Başvuramıyor!Engelleri aşan Kader öğretmen, mesleğinde 27'nci yılını doldurdu

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın