Şark illeri


23 Kasım 2025 00:21
Şark illeri

S.a. devreler abiler acaba bu sene deprem olan illler (Kahramanmaraş Malatya Hatay).Malum ikinci şark kalkacak ve terorsuz süreç olursa diğer illerde kalkar mı misal ( Artvin Bayburt Gümüşhane hatta Erzincan)


memur3428
Daire Başkanı
23 Kasım 2025 00:25

İnşallah bekliyoruz

