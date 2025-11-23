Mazeret dilekçesi nereye verilecek?

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
23 Kasım 2025 01:14
ileri belli bir tarihte yurtdışına çıkmak istiyorum. Bu sebepten de tek bir gün için mazeret izni isteyeceğim. Halen görevlendirme başka bir okuldayım. Şimdi dilekçeyi görevlendime olduğumdan halen görevlendirme olduğum okula mı , kadronun bulunduğu okula mı yoksa yurtdışı için izin talebi olduğundan izni il/ilçe mem birimlerinden birine mi vermeliyim?

teşekkürler.


bahçesaray
Şef
23 Kasım 2025 10:21
görevlendirme okula
