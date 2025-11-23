Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
23 Kasım 2025 07:06
2026 yılı Ocak ayında yeni başlayan mühendis maaşı ne kadar olur? Memurlar.net maaş robotunda 2026 ocak mühendis maaşı 8/3 hesaplandığında 91 bin lira çıkıyor. Bu hatalı bir hesaplama değil mi?


mechx
23 Kasım 2025 10:17
657'ye tabi 8/1 mühendis 68k maaş alıyor. %20 gelirse 82-83k civarına gelir.
