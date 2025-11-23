Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Sosyal medyadan üstlerini eleştirmekten ceza

23 Kasım 2025 14:11
Polis memuruyum 6 ay kadar önce 12 12 çalışma saatleri ve taltif dağıtı ile ilgili birkaçtane twet attım ve hakkımda soruşturma açıldı ve 7068 sayılı genel kolluk disiplin hükümleri h.k (8-4b-5) maddesi gereği 6 ay durdurma cezası aldım ve maaşımın bürüt1/4 oranında paracezası kesildi idareye mahkemeye itiraz için hukuki yardım ve varsa emsal karar için yardımınızı bekliyorum teşekkürler


Soylu444
Şef
23 Kasım 2025 19:19

Anayasa md . 25

Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.


gulyabani.10
Memur
23 Kasım 2025 19:54
nerden tespit etmişler hesabın sana ait olduğunu ? açık kaynak araştırması mı yoksa siber araştırma raporu mu tutmuş

gulyabani.10
Memur
23 Kasım 2025 19:54
gulyabani.10
Memur
23 Kasım 2025 19:54
veba1982
Genel Müdür
23 Kasım 2025 19:55
detaylı paylaşırsan yardımcı olabilirim. hesabın sama ait olduğunu kabul ettinmi idare bunu nasıl tespit etti v.b.

veba1982
Genel Müdür
23 Kasım 2025 19:55
Adem3210
23 Kasım 2025 23:03

Siber tespit etmiş

Adem3210
23 Kasım 2025 23:04

veba1982
Genel Müdür
23 Kasım 2025 23:06
Sen hesabın sana ait olduğunu kabul ettinmi
Adem3210
23 Kasım 2025 23:07

Savunma için idare mahkemesine gideceğim emsal karar varmı

