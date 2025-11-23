Polislikten kpss ile farklı memurluğa geçiş

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
23 Kasım 2025 19:28
Pomeme hazırlanıyorum. Pomem eğitim süresinde veya başarılı eğitim sonrasında polis olarak göreve başlamışken de kpss ile farklı bir memurluğa atanabilir miyim? Örneğin pomem eğitiminin 5.ayındayım ve 2026 kpss puanım ile farklı bir memurluğa başvuruda bulundum ve kabul edildim. Geçiş yapmamda problem olur mu =


Turan6
Aday Memur
23 Kasım 2025 19:33
Problem olmaz geçebilirsin ama okula girerken imzaladığın tebligattaki tutarı alırlar
