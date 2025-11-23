Boşanma tayini hakkında bilgi

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
23 Kasım 2025 21:10
6a dan 5aya boşanma nedeniyle ailemin olduğu ile gidebilir miyim acaba. kadroluyum ve eşimden boşandık. buna engel bir şey çıkar mı acaba. karşı taraf da a grubunda olduğu için doluluktan ret gelebilir mi bilginiz varsa cevaplarsanız sevinirim. ona göre başka il düşüneceğim çünkü.


Kvsrruncll
Aday Memur
23 Kasım 2025 23:32
ailenizin ikamet ettiği yere veya D ve E grubundan istediğiniz bir ile gidebilirsiniz. burada önemli olan boşanma tarihinden itibaren ilk 3 ay içinde tayin istemeniz. 3 ayı aşarsanız bu hakkını kaybetmiş olursunuz
