2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 14. hafta


23 Kasım 2025 22:20
2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 14. hafta

Maç Başlangıcı: 28 Kasım 2025 Saat: 17:00

Kocaeli- Gençlerbirliği

Rize-Kayseri

Gaziantep-Eyüp

Antalya-Göztepe

Samsun-Alanya

**********************************

Kasımpaşa-Başakşehir

Trabzon-Konya

Karagümrük-Beşiktaş

Fenerbahçe-Galatasaray

***********************************

Amed-Esenler

Keçiörengücü-Iğdır

Van-Serik

Bodrum-Çorum

Maç Skoru: Fenerbahçe-Galatasaray

