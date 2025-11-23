Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Maaşla ödüllendirmede farklı rakamlar olması normal mi?


23 Kasım 2025 22:51
Merhabalar sevgili arkadaşlar.

Maaşla ödüllendirme her öğretmene farklı oranda mı veriliyor acaba, bilgisi olan var mı?

Başka ilde çalışan arkadaşım 4 bin lira fazla almış benden. Bilgisi olan yazarsa sevinirim.


bahçesaray
Şef
23 Kasım 2025 23:08
valinin takdiri önemli
