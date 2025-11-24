Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
18 yaşında memur olmak hakkında


24 Kasım 2025 04:30
Merhabalar ben 18 yaşında lisans 2. Sınıf öğrencisiyim. Geçtiğimiz günlerde üniversitem destek personeli alım ilanı yayımladı başvurdum ve atamaya hak kazandım . Ama aklımda bazı sorular var . Üniversitelerde destek personeli nedir ne iş yapar tam iş tanımı nedir ? İş zor mudur hem okul hem iş temposunda beni yorar mı ? Mesai saatleri nasıl haftasonu tatil mi ? 50 bin tl civarı maaşı olduğunu duydum doğru mudur ? Birde ben örgün eğitim okuduğum için derslerim olduğunda yani en azından en önemli derslerimde bana rahatlık sağlanabilir mi ? Fakültem de zaten kampüste . aklımdaki bir diğer soru içimdeki histe diğer arkadaşlarım gezip eğlenirken sınavlarına girip sorularını tartışırken tüm bu ortamdan uzak kalmak ve gençliğini yaşayamama korkusu . Ama öte bir yandan da baktığımızda ailemin durumu da pek iyi değil babam emekli memur . Okuduğum bölüm de genel olarak devlet kadrolarına atanmamı sağlayacak bir bölüm . Yani temel amacım da memur olmak üniversitem bitince . Aslında bir yandan da bölümden mezun olunca birçok arkadaşım işsizlik sıkıntısıyla burun burunayken ve iş ararken ben ise bir işe sahip olacağım ve daha rahat olacağım . Tüm bu şartlar içerisinde sizler ne düşünürsünüz . Bu mesleği yapanlar önerir misiniz .

Senin yerinde olmak isteyen milyonlarca insan var ülkede bunun bilincinde ol öncelikle genç insan. Okul ile işini birlikte sürdürmeye çalış, yardımcı olacaklardır sanırım, mümkün olmazsa memurluğunu okulun bitene kadar dondur; Okulun bitince devam edersin. Akabinde yüksek lisans, doktora vs yaparsın. Doktoralı; akıl çapı, bilgi birikimi arşa çıkmış, külliyatı yalamış yutmuş işsizler ordusu olduğunu da unutma. Şu an müstesna bir konumdasın, seçeneklerin de mevcut. Hem hayatın tadını çıkar hem de mütemadiyen mevcudun ötesine geç... İyi bak kendine.

Kardeşim sana devlet memuru olmuş ve burada yıllarını vermiş birisi olarak yazıyorum. Öncelikle okulunu bitir. Bölümünü bilmiyorum ama destek personeli olarak atanma. Bölümünü bitirdiğin zaman atanabilme imkanın varsa önceliğin o o olsun ki ataması var diye belirtmişssin. Para elbet kazanılır. Üniversite yılları insanın hayatının en unutulmaz ve en güzel yılları kıymetini bil. Maddiyat her zaman 1. önceliğin olmasın, ülkemizin şartlarını biliyoruz lakin akıllıca hareket etmekte fayda var. Tavsiyem şudur ki kendi bölümünü tercih et, destek personeli olduğunda sen öğrencisin, sem böylessin şöyle durumun var vs olmayabilir şeflerle müdürlürle muhatap olacaksın. Daha gençsin önünde çok uzun yılların var. Sadece nerde ne zaman doğru hareket etmem lazım diye düşün, Yolun açık olsun ..

