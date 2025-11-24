18 yaşında memur olmak hakkında

Merhabalar ben 18 yaşında lisans 2. Sınıf öğrencisiyim. Geçtiğimiz günlerde üniversitem destek personeli alım ilanı yayımladı başvurdum ve atamaya hak kazandım . Ama aklımda bazı sorular var . Üniversitelerde destek personeli nedir ne iş yapar tam iş tanımı nedir ? İş zor mudur hem okul hem iş temposunda beni yorar mı ? Mesai saatleri nasıl haftasonu tatil mi ? 50 bin tl civarı maaşı olduğunu duydum doğru mudur ? Birde ben örgün eğitim okuduğum için derslerim olduğunda yani en azından en önemli derslerimde bana rahatlık sağlanabilir mi ? Fakültem de zaten kampüste . aklımdaki bir diğer soru içimdeki histe diğer arkadaşlarım gezip eğlenirken sınavlarına girip sorularını tartışırken tüm bu ortamdan uzak kalmak ve gençliğini yaşayamama korkusu . Ama öte bir yandan da baktığımızda ailemin durumu da pek iyi değil babam emekli memur . Okuduğum bölüm de genel olarak devlet kadrolarına atanmamı sağlayacak bir bölüm . Yani temel amacım da memur olmak üniversitem bitince . Aslında bir yandan da bölümden mezun olunca birçok arkadaşım işsizlik sıkıntısıyla burun burunayken ve iş ararken ben ise bir işe sahip olacağım ve daha rahat olacağım . Tüm bu şartlar içerisinde sizler ne düşünürsünüz . Bu mesleği yapanlar önerir misiniz .

