Dhmide düz memur olmak.?


24 Kasım 2025 06:31
Dhmide düz memur olmak.?

Merhabalar ben havalimanını istiyorum, orasının iş ortamı nasıldır tavsiye edermisiniz.? Ben lisans b grubu memur olmayı hedeflemekteyim, havalimanlarında eksi ve artılar nelerdir cevaplarsanız sevinirim&#128522;


pekgozenes
Aday Memur
24 Kasım 2025 09:53

Kuzenim samsun dhmi de polis.Geçen konuştuk abi burdaki memurlar 140 bin alıyo dedi. Yaz geç


mratanamayan
Memur
24 Kasım 2025 12:26

95+ puanın varsa tercih ver

