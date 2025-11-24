Gündem \ Spor
2-0'dan 5-2'ye dönen Fenerbahçe maçında bahisçilerin isyanı


24 Kasım 2025 10:11
2-0'dan 5-2'ye dönen Fenerbahçe maçında bahisçilerin isyanı

ne kadar enteresan

di mi

ilk yarı 2-0 dan NASIL DA Fener yener diye ölümüne bahis oynamak.

Yeneceklerine o kadar eminler yani

di mi


bekarmemur74
Aday Memur
24 Kasım 2025 11:24

türkiye ligi bahis ligi Galatasaray 2 den 1 oldu fenerbahçe 1 den 2 oldu bjk . alanya paşla 1 den 2 oldu eyüp bjk ve göztepenin maçları da 0/0 oldu :)) bol güneşler


urfa bana küsmüş
Memur
24 Kasım 2025 11:51

Galatasaray kendi sahasında 2 den bir olması normal.

hele hele tek golle olması, oranın oynanmayacak derece düşük olmasından dolayı da oynamak için risk almazsın

menerimin maçı ile Galatasaray'ın maçı kıyaslanamaz...

mener 2-0 dan geri düşünce oran 8,40 civarıydı

1 e 8...

bahis şirketi kendini kapattı oynamasın millet diye.

zaten abuk sabuk bir gol yiyince... neyse gerisini yazmayayım.

aynen elimdeki cugaramla güneşleneyim. ne olacak bu memleketin hali diye...

Mavi.Ufuklar
Şube Müdürü
24 Kasım 2025 13:05

1,10 1,15 oranlara kim oynasın. 1/2 olsun da şöyle 40 oran 50 oran missss!!

urfa bana küsmüş
Memur
24 Kasım 2025 14:45

bu da doğu oran yükseldikçe keyifli olur..

