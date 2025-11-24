Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
24 Kasım 2025 10:41
Promosyon hiç yatmayanlar

Şimdi sordum mutemet merkezden cevap bekliyor bankacı genel müdürlüğe sordum maaşın tam yatmadığı sürece promosyon yatmaz demiş nasıl iş anlamadım aynı durumda olan özelden numarasını yazsın bilgi alışverişi yapalım bir an önce yatsın


İbrahimub
Aday Memur
24 Kasım 2025 10:52

05073642587 bilgi alışverişi için yazın


İbrahimub
Aday Memur
24 Kasım 2025 11:42

Watsap grubu kurdum

