Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Eş durumu tayini


24 Kasım 2025 11:10
Eş durumu tayini

Merhabalar bir konuda bilgi almak istiyorum. Sağlık Bakanlığında 4/B'den kadroya yeni geçtim. Eşim sözleşmeli kamu personeli yanına gideceğim. Fakat gitmek istediğim şehir yaşamak istemediğimiz bir şehir. Eşim de kadroya geçince memleketimize tayin isteyeceğiz. Sormak istediğim ben eş durumu ile tayin aldığımda o ilde ne kadar süre çalışma zorunluluğu var. Tekrar eş durumu ve normal tayin için bu çalışma şartı aynı mıdır. Bilen arkadaşların fikrine ihtiyacım var. Teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

Yurtdışı görevlendirmeİl içi atama iller arasını etkiler mi?Boşanma tayini hakkında bilgiÖzel sektör eş tayini genel bilgilendirmeGörevde yükselme ünvan değişikliğiSağlık-sen'den istifa yoksulluk sınırı!iller arasından sonra eş durumuAtama ve yer değiştirme yönetmeliği hk.Tıbbi sekreterlik hangi hizmet sınıfındadır

Sözlük

yazın sınava girmek 1 Bugün olanlar 2 80 sene sonra burası ölü yazarlar günlüğü olacak 1 ruhi çenet 1 haptofobi 1 Edeple gelen lütufla gider 1 mantık duygu çatışması 1 kışı özlemek 1 furiosa:a mad max saga 2 Öğretmenler Günü 1

Son Haberler

Öğretmenler tebeşiri bırakıp sahneye çıktılar, salonu coşturdularMinik Karan'ın ölümün nedeni de 'böcek ilacı zehirlenmesi' çıktıBakan Tekin: Öğretmenlerimizin fedakarlığını hiçbir ideolojik hesaba feda etmeyeceğizKomisyonu'nda gergin anlar... CHP'li Vekil 'Kafanı koparırım' dedi15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın