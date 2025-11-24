Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
5510 Sayılı Kanuna Göre 7200 Günden Kısmi Emekli Olan Birisi Emekli İkramiyesi Alabilir mi?


24 Kasım 2025 11:16
5510 Sayılı Kanuna Göre 7200 Günden Kısmi Emekli Olan Birisi Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

2009 da kamuya giren birisi, 5510 sayılı kanuna tabi olarak, 7200 prim gününü tamamladığında, 60 yaşına kadar da başka bir sigorta kolundan prim yatmassa, 60 yaşında 7200 günden kısmi emekliliğe hak kazandığında, emekli ikramiyesi alabilir mi?

