TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var

Galatasaray'ın üstüne gidilemiyor diyor,

sanırım komiklik yapıyor

ama eren 45 gün ceza alıyor (hem de geçmişte fi tarihinde bir şey oynamış diye)

ama nedense Saran'ın kapatılan bahis şirketine neden sorulmamış, Federasyona gelen bilgiler sadece 2 bahis sitesinden kaynaklandırılmış bilgiler.

yersen ;)

Hakem tehditleri diyor, koç'un hakem hakkında söyledikleri nedir. bi de gitmiş urugay murugay diyor...

tamam baak Galatasaraya ceza verildi,

hadi, bu milat olsun bakalım menerime ne yapılacak

bekleyelim görelim göreceğiz