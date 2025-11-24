Gündem \ Spor
Editörler : supporters.alex 10

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var


24 Kasım 2025 11:35
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var

Galatasaray üzerine gidilemiyor bahis reklamları ,usulsüz sözleşmeler , hakem tehditleri , son 3 sene neden araştırmıyorsunuz onlarca maçta yanlış hakem kararları ile şampiyonluklar alındı. muslera uruguay fedarasyonu tarafından soruşturma açıldı yurtdışı sitesi sonu 365 olan siteden oynuyormuş isteyin uruguayda 20 yıldır hangi maçlara oynamış , eren derdiyok anne babasındanda oynamış bazı oyuncular sadece yasal iddaa olarak bakan tff yasadışı bahisi bulursa olay kabak gibi çıkacak oysaki bakalım yürekleri yetecekmi ?


urfa bana küsmüş
Memur
24 Kasım 2025 11:52

Galatasaray'ın üstüne gidilemiyor diyor,

sanırım komiklik yapıyor

ama eren 45 gün ceza alıyor (hem de geçmişte fi tarihinde bir şey oynamış diye)

ama nedense Saran'ın kapatılan bahis şirketine neden sorulmamış, Federasyona gelen bilgiler sadece 2 bahis sitesinden kaynaklandırılmış bilgiler.

yersen ;)

Hakem tehditleri diyor, koç'un hakem hakkında söyledikleri nedir. bi de gitmiş urugay murugay diyor...

tamam baak Galatasaraya ceza verildi,

hadi, bu milat olsun bakalım menerime ne yapılacak

bekleyelim görelim göreceğiz

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Fenerbahçe'li editör...GALATASARAY'a Messi Gelmeli.Galatasaray -1905Gelin Hakem Kararlarını Konuşalım2-0'dan 5-2'ye dönen Fenerbahçe maçında bahisçilerin isyanıFenerbahçe -19072026 da Hangi takım Şampiyon Olur ?2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 13. haftaTFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Futbolda deprem var

Sözlük

80 sene sonra burası ölü yazarlar günlüğü olacak 1 kışı özlemek 1 Öğretmenler Günü 1 ruhi çenet 1 furiosa:a mad max saga 2 Bugün olanlar 2 İstanbul'da sokak köpeklerini beslemenin yasak olması 1 bumbar dolması 1 yazın sınava girmek 1 Edeple gelen lütufla gider 1

Son Haberler

Öğretmenler tebeşiri bırakıp sahneye çıktılar, salonu coşturdularMinik Karan'ın ölümün nedeni de 'böcek ilacı zehirlenmesi' çıktıBakan Tekin: Öğretmenlerimizin fedakarlığını hiçbir ideolojik hesaba feda etmeyeceğizKomisyonu'nda gergin anlar... CHP'li Vekil 'Kafanı koparırım' dedi15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın