Eş durumu mazeret belgesi

24 Kasım 2025 12:32
Merhabalar 2023 de eş durumu ile başka ile tayin oldum, kadrom yeni yerime geçtikten sonra direkt doğum sonu 2 sene ücretsiz izne ayrıldım. Ücretsiz iznim bitince yeni yerimde başladım, 4 ay oluyor. Kurum şimdi mazeretimin devam ettiğine dair belge istiyor. Ben eski görev yerime dönmek istiyorum mazeretim devam ettiği halde belge vermesem eski yerime dönebilir miyim? Veya dilekçe yazsam eski yerime dönebilir miyim? (Eski yerimde 5,5 yıl görev yapmışım)

Eski yerim 2. Bölge d grubu Şimdi mazeretle geldiğim yer 1. Bölge E grubu.

Bilgisi olan arkadaşlar yazarsa sevinirim, şimdiden teşekkürler &#128591;

