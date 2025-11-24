Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Kardoya geçiş hakında


24 Kasım 2025 13:26
Kardoya geçiş hakında

merhaba

2022 aralık ayında sözleşmeli oldum, inşallah gelecek ay kadroya geçişim olucak ancak geçişle alakalı kanun/tüzük vb. resmi bilgi bulamadım, ne yapmam gerektiğimi de bilmiyorum, bu konuyla ilgili bilginiz var mıdır? Teşekkürler.


Eren.6161
Aday Memur
24 Kasım 2025 14:07

7433 sayılı Kanuna bakabilirsin.

