Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

2008 Ekim sonrası emeklilik


24 Kasım 2025 13:28
2008 Ekim sonrası emeklilik

Hem çalışıp hem emekli maaşı alma dönemi sona eriyor.

İlk sigorta başlangıç tarihi Ekim 2008 ve sonrası olanlar, emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederlerse emekli maaşları kesilecek.


mehmetyilmz
Şef
24 Kasım 2025 14:14

Ekim 2008 sonrası sigorta başlangıcına sahip olanlar, hem emekli maaşı hem de çalıştıkları işten maaş alamayacak.

&#128162; Emekliliğe hak kazananlar, çalışmaya devam etmek isterse tercih yapmak zorunda kalacak.

&#128162; Emeklilik dilekçesi verdikten sonra çalışanların maaşı (tarımsal bağımsız çalışanlar hariç) kesilecek.


Cenk yılm
Aday Memur
24 Kasım 2025 15:19
zaten öyledi yıllardır

SapiensX
Aday Memur
24 Kasım 2025 15:24
Ben de size çok net aşırı net bir şey söyleyeyim mi tüm bu söylenenler baştan aşağı değişecek, emeklilik sil baştan ele alınacak, bu artık böyle denen ne kadar madde, öncesi sonrası muhabbeti varsa hepsi değişecek, hiç kimse bu değişimlerin olmasının imkansız olduğunu iddia edemez, nasıl sonradan bu işler şekil aldıysa düzenleme geldiyse yine gelecek, çalışan herkesin lehine olacak şekilde seçimden seçime güncellenecek, Ben şahsım adına bu emeklilik mevzularını aklımdan dahi geçirmiyorum çünkü daha çoooookkk değişecek.. Çünkü sürekli seçim var, Eyt den erken emekli olanların o yaşta emekli olacakları akıllarının ucundan geçer miydi mesela.. Gibi.. Gibi..

Alidmr58
Memur
24 Kasım 2025 15:57

Bu işin seçimle ilgisi yok, bu sistem daga da kötüye gidecek. Devlet, Bes diyerek Tes diyerek sistemden tamamen çıkacak. Sistem yürütülebilir değil artık. Tüm emekli maaiları aybı miktara sabitlenip onun adı da sosyal yardım olacak. Ahmette gelse düzelmez, Mehmette gelse, çünkü kazan boş ne verecen.

SapiensX, 2 saat önce
Ben de size çok net aşırı net bir şey söyleyeyim mi tüm bu söylenenler baştan aşağı değişecek, emeklilik sil baştan ele alınacak, bu artık böyle denen ne kadar madde, öncesi sonrası muhabbeti varsa hepsi değişecek, hiç kimse bu değişimlerin olmasının imkansız olduğunu iddia edemez, nasıl sonradan bu işler şekil aldıysa düzenleme geldiyse yine gelecek, çalışan herkesin lehine olacak şekilde seçimden seçime güncellenecek, Ben şahsım adına bu emeklilik mevzularını aklımdan dahi geçirmiyorum çünkü daha çoooookkk değişecek.. Çünkü sürekli seçim var, Eyt den erken emekli olanların o yaşta emekli olacakları akıllarının ucundan geçer miydi mesela.. Gibi.. Gibi..
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerPromosyon hiç yatmadı2026 Atama ve Yer Değiştirme YönetmeliğiMaaş esitlenmesiPromosyon yatmaya başladı hangi illere yattı.2025 banka promosyonuPromosyon tutarı yatırılan iller var mı?2.şark kaldırılmadı, sadece 2026 için.Promosyon gece yatmazSosyal medyadan üstlerini eleştirmekten ceza

Sözlük

Bugün olanlar 2 kışı özlemek 1 yazın sınava girmek 1 ruhi çenet 1 furiosa:a mad max saga 2 bumbar dolması 1 mantık duygu çatışması 1 Gediz Deltası ölüyor 1 Öğretmenler Günü 1 Edeple gelen lütufla gider 1

Son Haberler

Öğretmenler tebeşiri bırakıp sahneye çıktılar, salonu coşturdularMinik Karan'ın ölümün nedeni de 'böcek ilacı zehirlenmesi' çıktıBakan Tekin: Öğretmenlerimizin fedakarlığını hiçbir ideolojik hesaba feda etmeyeceğizKomisyonu'nda gergin anlar... CHP'li Vekil 'Kafanı koparırım' dedi15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın