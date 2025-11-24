2008 Ekim sonrası emeklilik

Ben de size çok net aşırı net bir şey söyleyeyim mi tüm bu söylenenler baştan aşağı değişecek, emeklilik sil baştan ele alınacak, bu artık böyle denen ne kadar madde, öncesi sonrası muhabbeti varsa hepsi değişecek, hiç kimse bu değişimlerin olmasının imkansız olduğunu iddia edemez, nasıl sonradan bu işler şekil aldıysa düzenleme geldiyse yine gelecek, çalışan herkesin lehine olacak şekilde seçimden seçime güncellenecek, Ben şahsım adına bu emeklilik mevzularını aklımdan dahi geçirmiyorum çünkü daha çoooookkk değişecek.. Çünkü sürekli seçim var, Eyt den erken emekli olanların o yaşta emekli olacakları akıllarının ucundan geçer miydi mesela.. Gibi.. Gibi..

