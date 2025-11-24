Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Tsk ve jandarma maaş farkı düzenlemesi hk.


24 Kasım 2025 14:27
Tsk ve jandarma maaş farkı düzenlemesi hk.

Arkadaşlar jdm ve tsk arasındaki maaş farkı sebebiyle maaşlarda düzenleme yapılacağı yönünde bir duyum aldım. Doğruluk payı varmı? Konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar bilgi verirse sevinirim. Teşekkür ederim şimdiden.


FeodalTiger
Aday Memur
24 Kasım 2025 14:34
Duyumun kaynağı nedir? Keza ben hiç öyle bir şey duymadım :)

NormalAdam
Aday Memur
24 Kasım 2025 15:55

Duyumum şu şekilde geçtiğimiz haftalarda maliye daire bşk.lığıyla ugg yapan bir maliyeci arkadaşım, görüşmede bakana personel özlük haklarıyla alakalı iyileştirmelerin sunulduğu yönünde geri dönüş almışlar. Her sene sunulan ama onaylanmayan şeyler gibi. Konuyu sadece teyit etmek için sordum.

FeodalTiger, 2 saat önce
Duyumun kaynağı nedir? Keza ben hiç öyle bir şey duymadım :)
