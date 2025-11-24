Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
memurluktan istifa ettikten 5 ay sonra disiplin soruşturması(aylıktan kesme)


24 Kasım 2025 14:38
memurluktan istifa ettikten 5 ay sonra disiplin soruşturması(aylıktan kesme)

arkadaşlar aynı durumu yaşayanlar yardımcı olup benimle iletişime geçebilir mi?

