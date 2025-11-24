Taksirli Suçtan Hapis Cezası ve Memuriyet

Arkadaşlar herkese merhaba. Tatsız bir konu danışmak istiyorum. 2022 yılında trafik kazası sonucu 3 yıl hapis cezası aldım, hakkımda TCK 53 uygulanmadı ( zaten taksirli suçlarda uygulanmıyor). Cezamın infazına 2 ay sonra başlayacağım, ancak burada kafamı şöyle haberler kurcalamaya başladı. Bildiğiniz üzere cezanın hepsi yatılmıyor, şuan denetimli serbestlik uzatılacak ve ben 1 ay kadar cezaevinde kalacağım muhtemelen. Sonrasında görevime devam ederim diyordum ancak, daha önce başına gelenlerle ilgili şunlar karşıma çıktı.

Danıştay 2004 tarihinde verdiği karara istinaden bütün bu konudaki başvurularda sadece cezaevi süreci değil, denetimli serbestlik ve şartlı tahliyenin de bitmesinin gerektiğini ele almış. bunu da memurun görevinin başında olamayışına bağlamış. Ancak 2004 yılında zaten denetimli serbestlik yok. Yani bu kararlar şuan yanlış.

2016-2020 arasında kurumlar tarafından ( mahkeme kararı değiller) hepsi 2004 danıştay kararından dolayı benzer kararlar vermiş. Ve hepsinde tck 53 yazıyor. Tck 53, hak yoksunluğu bu arada, memuriyet yapılamıyor o süreçte.

Birincisi, taksirli suçlarda tck 53 yer almıyor

İkincisi taksirli suçlar memuriyete engel değil

Üçüncüsü Denetimli serbestlik, devlet tarafından çıkarılan ve '' kardeş sen topluma karış, işine git, para kazan '' denilen bir kurumken, aynı devletin farklı kurumu '' hop kardeş sen denetimli serbestliktesin, devlet kurumundaki işine devam edemezsin'' diyor.

Bir de üstüne hazır işine gidemiyorsun. Bu çok saçma. Burada izlemem gereken yol nedir? Başına gelen, ya da fikri olan var mı? Aslı astarı var mı? Yani ben, gerçekten de infaza başladıktan tam 3 yıl sonra mı göreve devam edebiliyorum?