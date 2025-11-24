Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Taksirli Suçtan Hapis Cezası ve Memuriyet


24 Kasım 2025 17:28
Taksirli Suçtan Hapis Cezası ve Memuriyet

Arkadaşlar herkese merhaba. Tatsız bir konu danışmak istiyorum. 2022 yılında trafik kazası sonucu 3 yıl hapis cezası aldım, hakkımda TCK 53 uygulanmadı ( zaten taksirli suçlarda uygulanmıyor). Cezamın infazına 2 ay sonra başlayacağım, ancak burada kafamı şöyle haberler kurcalamaya başladı. Bildiğiniz üzere cezanın hepsi yatılmıyor, şuan denetimli serbestlik uzatılacak ve ben 1 ay kadar cezaevinde kalacağım muhtemelen. Sonrasında görevime devam ederim diyordum ancak, daha önce başına gelenlerle ilgili şunlar karşıma çıktı.

Danıştay 2004 tarihinde verdiği karara istinaden bütün bu konudaki başvurularda sadece cezaevi süreci değil, denetimli serbestlik ve şartlı tahliyenin de bitmesinin gerektiğini ele almış. bunu da memurun görevinin başında olamayışına bağlamış. Ancak 2004 yılında zaten denetimli serbestlik yok. Yani bu kararlar şuan yanlış.

2016-2020 arasında kurumlar tarafından ( mahkeme kararı değiller) hepsi 2004 danıştay kararından dolayı benzer kararlar vermiş. Ve hepsinde tck 53 yazıyor. Tck 53, hak yoksunluğu bu arada, memuriyet yapılamıyor o süreçte.

Birincisi, taksirli suçlarda tck 53 yer almıyor

İkincisi taksirli suçlar memuriyete engel değil

Üçüncüsü Denetimli serbestlik, devlet tarafından çıkarılan ve '' kardeş sen topluma karış, işine git, para kazan '' denilen bir kurumken, aynı devletin farklı kurumu '' hop kardeş sen denetimli serbestliktesin, devlet kurumundaki işine devam edemezsin'' diyor.

Bir de üstüne hazır işine gidemiyorsun. Bu çok saçma. Burada izlemem gereken yol nedir? Başına gelen, ya da fikri olan var mı? Aslı astarı var mı? Yani ben, gerçekten de infaza başladıktan tam 3 yıl sonra mı göreve devam edebiliyorum?

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarTCK 136 Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele GeçirilmesiHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Disiplin Cezası Nedeniyle Uzman ve Baş Öğretmen Yapılmayan ÖğretmenlerKişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçundan yerel mahkeme de 2. Yıl 6 ay ceza aldım 125/e g kapsamında KYOK veya Beraat alıp idari süreç yaşamaya devam edenlerJandarma uzman çavuş meslekten ihraçPolnet sorgusu üzerine

Sözlük

furiosa:a mad max saga 2 mantık duygu çatışması 1 günün filmi 1 haptofobi 1 yazın sınava girmek 1 İstanbul'da sokak köpeklerini beslemenin yasak olması 1 Bugün olanlar 1 2-0'dan 5-2'ye dönen Fenerbahçe maçında bahisçilerin isyanı 1 Gediz Deltası ölüyor 1 Öğretmenler Günü 1

Son Haberler

Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans: V. Ulusal Eylem Planı Genelgesi YayımlandıSendika üyeliğini ilgilendiren fiiller görev suçu kapsamına girer mi?SGK, Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı25 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıklarıSigortam.net 25.Yıl Çekilişi

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın