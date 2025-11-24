Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

promosyon iadesi


24 Kasım 2025 18:34
promosyon iadesi
gençlik ve Spor bakanlığında çalışıyorum istifa ettiğimde promosyonu geri odermiyim

Çok Yazılan Konular

MSB 3+1 Eş Durumu Hakkında Bilgi ve YönlendirmeKardoya geçiş hakındabakanlık resen geçici görevlendirme yapabilir mi ?4b li sözleşmeli üniversite personeli tayin hakkı

Sözlük

araba sürmek 1 Öğretmenler Günü 1 Bugün olanlar 1 Edeple gelen lütufla gider 1 yazın sınava girmek 1 haptofobi 1 bumbar dolması 1 ruhi çenet 1 kışı özlemek 1 furiosa:a mad max saga 2

Son Haberler

Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans: V. Ulusal Eylem Planı Genelgesi YayımlandıSendika üyeliğini ilgilendiren fiiller görev suçu kapsamına girer mi?SGK, Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı25 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıklarıSigortam.net 25.Yıl Çekilişi

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın