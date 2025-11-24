firardan dolayı

Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
24 Kasım 2025 19:28
ben muvazzaf astsubayım.2013liyum.2 ay firar ettigimden dolayı 10 ay hapis cezası aldım ve cezaevine gir çık şeklinde 5 gün yattım ciktim.Ama bu 10 ay boyunca calisamayacagim birliğim tarafından bana bildirildi.infazin tamamı 16 Ağustos 2026 tarihinde bitiyor.Ama denetimli serbestligim 16 Mart'ta bitiyor.benim bu süreyi iyi geçirmem iyi halli geçirmem halinde 16 Mart'ta görevime dönmem gerekmiyor mu bilen varsa yardımcı olursa sevinirim

24 Kasım 2025 21:48
Ceza tamamen infaz edilene kadar çalışamazsınız. Çünkü denetimli serbestlik de bir infaz çeşididir. Ancak aldığınız ceza 1 yılın altındaysa ve katalog suçlardan değilse mesleğe devam edersiniz. Bunun sonucu olarak da hapis cezası süresi kadar kıdem alamaz ve özlük haklarınızdan yoksun kalırsınız. Bu husus, 926 sayılı Kanun ile Sicil Yönetmeliğinde yer alır. Geçmiş olsun.
