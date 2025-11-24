Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : StMngr

Öğretim Görevlisi Hizmet Birleştirme


24 Kasım 2025 19:34
Öğretim Görevlisi Hizmet Birleştirme

Merhaba,

3 yıl 50-D olarak Araştırma Görevliliği yaptım ve yüksek lisansımı bitirdiğim için kadromdan ayrıldım. Ardından 2 sene özel sektörde çalıştım, şimdi önceden çalıştığım üniversiteye öğretim görevlisi olarak dönme ihtimalim var. Eğer atanırsam, önceki hizmetimi birleştirebilir miyim? Hizmet birleştirme yaptığımda atandığım yıl yıllık izin hakkım ve 3 senelik çalışmamdan dolayı kadro derecemi yükseltebilir miyim?


StMngr
Editor
24 Kasım 2025 19:42
Atamanız olduktan sonra dilekçe verin, hizmetlerinizin tamamı (4A/4C) hesaplanıp hizmet birleştirmeniz yapılır.

gokalpduman
24 Kasım 2025 20:35

Çok teşekkür ederim, yıllık izin hakkı ve kadro derecesi gelir mi peki?

StMngr, 8 saat önce
Atamanız olduktan sonra dilekçe verin, hizmetlerinizin tamamı (4A/4C) hesaplanıp hizmet birleştirmeniz yapılır.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretim Üyesinin emeklilik yaşının 72-75 e yükseltilmesi..Öğretim Görevlisi Hizmet BirleştirmeDoçentlik başvurusu başarısız olanlar veya etik ihlal ile suçlananlar idari dava açmalı mı?Tezli Yüksek Lisans Ne Zaman Atılırım

Sözlük

furiosa:a mad max saga 2 mantık duygu çatışması 1 günün filmi 1 haptofobi 1 yazın sınava girmek 1 İstanbul'da sokak köpeklerini beslemenin yasak olması 1 Bugün olanlar 1 2-0'dan 5-2'ye dönen Fenerbahçe maçında bahisçilerin isyanı 1 Gediz Deltası ölüyor 1 Öğretmenler Günü 1

Son Haberler

Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans: V. Ulusal Eylem Planı Genelgesi YayımlandıSendika üyeliğini ilgilendiren fiiller görev suçu kapsamına girer mi?SGK, Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı25 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıklarıSigortam.net 25.Yıl Çekilişi

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın