Kadrolu hemşireyim ikinci üniversite okuyup pdrden atanınca sözleşmeli mi sayılırım?


24 Kasım 2025 22:39
Kadrolu hemşireyim ikinci üniversite okuyup pdrden atanınca sözleşmeli mi sayılırım?

Sağlık bakanlığında kadrolu hemşire olarak çalışıyorum. İkinci üniversite olarak pdr bölümü okuyorum. 2 sene sonra bitirip ags ve öabt sınavlarına girip akademi ile mebde öğretmen olarak atanmayı düşünüyorum. Meb sözleşmeli öğretmen olarak alıyor. Atamam yapıldıktan sonra bu karomu öğretmenliğe işletebilir miyim. Eş durumu tayini yapabilmem için çok önemli. Bu durum hakkın bilgisi olan varsa yardım edebilirse sevinirim. Şimdiden teşekkürler.


mhmet22
Aday Memur
24 Kasım 2025 22:42

Önce akademi :) sonra akademiden çıkabilirsen sözleşmeli. Sen yerinde kal bence


bahçesaray
Şef
24 Kasım 2025 22:52
ags + 3+1 tabi sözleşmeli , ilk 3 den sonra eş durumu
