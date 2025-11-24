Uykularını Kaçırdığınız Personelin Her Saniyesinin Hakkı Ailenizden Çıksın Amiin.

Merhaba ben lise mezunu olarak girdiği adliyede şuan Yazılım Mühendisliği, Anestezi, Adalet, Bilgisayar Programcılığı mezunu olan ve 5. bölümünü okumakta olan bir genç (31) katip arkadaşınızım. Artık çalıştığım kurum canıma tak etti ne memuru ne müdürü Allah şahit vallahi de billahi de 20 kişi arasında iki yüzlü olmayan yalaka menfaatçi 2-3 kişi ya varız ya yokuz canıma tak etti doğruya doğru yanlışa yanlış dediğim için adım yıllarca düzene uymayan sorunlu sıkıntılı personel olarak geçiyor. Herkes yanlış bir sen mi doğrusun ? Evet aynen öyle ister inan ister inanma çocukluğumdan bu yana evde okulda işte bana ne iş ödev verilirse en iyisini ben yaptım ama çalışkan falan değilim sadece bir şey yaparken özenerek düşünerek içimdene geldiği gibi yapıyorum. Çalıştığım kurumda max eğitim durumu adalet, işletme vs. kimseyi yadırgamıyorum ama birine bir laf anlatırken bile zorlanıyorum kendimi ifade ediyorum mala anlatır gibi anlatıyorum yapılan bir şeyin mantıklı olup olmadığı aşikar "az muz maymun az mutlu çok muz maymun çok mutlu" seviyesindeki konularda bile ne amiri ne memuru anlıyor. Ama hepsi birbirinin arkasından konuşup iş çevirse de günün sonunda birbirleri ile iyiler. Müdür dediğine zaten "ooo günaydın müdürüm nasılsın müdürüm iyi misin müdürüm" diye yalakalık yapmaktan aşağı durmazlar müdürün de hoşuna gider "hoşgeldin yeğenim iyiyim sen nasılsın" der sonra personel odadan çıkınca başlar arkasından konuşmaya. Ben bu yaşa geldim hala anneme bile biri hakkında isim vererek bir şey konuşmaya başlarsa kızarım konuyu kapattırırım dedikodudan nefret ederim. Neyse işte en son bir 2 tane aklı kıt müdür akıllarınca bir değişiklik yapmaya çalışmıştı benle beraber bir arkadaş da giderek bu yapılanın işleri sıkıntıya düşüreceğinin bariz olduğunu bu şekilde olmayacağını söyledik her zamanki gibi ÖZEL ÜNİ %0 Burs ADALET mezunu müdürlerimizden biri yapılanın mantıklı olduğunu savunmuştu bir ay sonra eski sisteme dönüş yaparken arkadaşıma tebessüm ile bir bakış attım sonra bu allamei cihan isa goci mantık ilmi kitabının yazarı olan müdürümüz bana laf atınca o güne kadar canıma tak etmiş olan tüm haksızlıkların acısıyla girdiğimiz tartışmada müdürün diğer müdür arkadaşları ve benimle aynı statüde olup işe girdiğimden bu yana benim zarar görmem için her fırsatta aleyhime işler yapmış kişilerin yalan ifadeleri sayesinde disiplin cezası aldım. Söylemediğim lafı söylediğimi iddia ediyorlar ama kimse kusura bakmasın ben ne söylediğimi ne söylemediğimi bilecek akla zekaya bilince sahibim, birde bunu diyenlerin çoluk çocukları var hiç utanmanız yok. Hatta size çok komedi bir şey söyleyeyim. O kadar bunaldım ki ücretsiz izne cıkayım dedim 4-5 aydır ücretsiz izindeyken çalıştığım yere bir yazı gelmiş adalet bakanlığından benim hakkımda arkadaş fotoğrafını attı. Evrağın özeti ben ücretsiz izindeyken kuruma benim eğitime gitmem için yazı gönderilmiş ama sağolsun dairenin müdürü cevap bile vermemiş bakanlık eğitime mazeretsiz gitmediğim için hakkımda tahkikat yapılmasını istemiş. Bende bu olay üstüne psikolojimi kimsenin ben izindeyken bozmaya hakkı yok diyerek cimerden şikayette bulundum. Hakkımdaki yazıya mazeretsiz cevap vermeyenler hakkında işlem yapılması için diye ama klasik işte adalet bakanlığının her zaman yaptığı gibi amirin iki satır dümenden boş kelamını cevap diye cimerden bana yazmışlar ama ben aynısını yapsaydım mazeretsiz bir cevabı ihmal etseydim tahkikatlar soruşturmalar hava uçardı zaten anlattım izindeyken gelen eğitime katılmadığım için bile soruşturma yapmaya kalkan bir bakanlık diyorum. Ben artık bu kurumda yaşamaktan çalışmaktan sıkıldım. Defalarca kurum değiştirmeye çalıştım o da olmadı başkalarına gelince naklen geçişle yığınla adam alan kurumlar biz başvurunca "genel merkez izin vermiyor" "yerimiz yok" vs. gibi türlü yalanlar söylüyorlar. Artık bıktım 31 yaşındayım şu olaya bak hala sağda çok yazılan konularda "Adliyelerde personel kimden izin alır" "kurumda yaşanan haksızlıklara karşı şikayet yolları" falan yazıyorlar. Şaka gibi. Birileri bakanlıkta 9'da kahvesini höpürdetip benim 2 sene önce ölen kardeşim gibi dediğim insanın engelli annesinin yanına gitmek için verdiği dilekçeleri aynı gün 1 saat arayla reddetmeye utanmazken biz de böyle yaşamaya çalışıyoruz. Yazımı zalimler için yaşasın cehennem diyor, yaptığınız eziyet ve zulümlerin karşılığının ahirette değil dünyada varsa çoluk çocuklarınızdan yoksa ana babanız ve sevdiklerinizden damla damla çıkmasını, biranda olup biterek değil bir bobindeki ipliği söker gibi uzun uzun çektikte gelerek heran yaptığınız kahpelikleri hatırlayarak karşılığını bulmanız dileklerimle. Amin Ya Kahhar.