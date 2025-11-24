Uykularını Kaçırdığınız Personelin Her Saniyesinin Hakkı Ailenizden Çıksın Amiin.

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
torpilsizkatip
Kapalı
Kapalı
Çok Yazılan Konular
Adliyelerde Personel Kimden İzin Alır, Hakim, Savcıdan Mı Yoksa Müdürlerden Mi?İcra nedeniyle soruşturma açıldı. Örnek savunmaUykularını Kaçırdığınız Personelin Her Saniyesinin Hakkı Ailenizden Çıksın Amiin.Yim'e artık sadece hukuk mezunlarını almaları duyumu ?Becayiş talebinin reddine itirazı nasıl yapmalıyımCTE ünvan değişikliği(sağlık memuru)
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın