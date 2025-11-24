Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Görevde yükselme sınavı şartları.


24 Kasım 2025 23:56
Görevde yükselme sınavı şartları.

merhaba,

arkadaşlar yaklaşık 1 ay içerisinde de tahminim yurtdışı öğretmenlik için kılavuz çıkacak. peki ben görevde yükselme sınavına başvuru yaparsam hakkımda önyargı oluşur (bu öğretmenşli sevmiyor, başka kadroya geçmeyi düşünüyor felan)

birde bir detayı anlamadım. Şube müdürü ünvanı için hizmet yılım yetmiyor (10 yıl gerekli) ancak diğer kadrolara dair (çözümleyici,istatistikçi vs) sanki farklı açıklamalar mevcut.

5 yılı doldurdum arkadaşlar yani 2. sorum şu: başvuru yapabiliyor muyum.

son sorum : başka hangi kadrolar var ve bu kadrolarda çalışma nasıl bilen eden var mı? (gerek özlük açısından gerekse işin kendisi bakımından)

teşekkür ederim.


jajacoelho
Genel Müdür
25 Kasım 2025 00:11

yurtdışına gidişini onaylamıyorum,bunu kabul etmem katiyyen mümkün değil.Görevde yükselme sınavını kendin bilirsin ona karışmam.Diğer kadroları düşünmeni de tasvip etmiyorum..bulunduğun yerden görevinden memnunum ..başka bir bahis mevzu olursa yine danışırsın fikirlerimi beyan ederim onay veya ret kararımı bildiririm


kimuni
Genel Müdür
25 Kasım 2025 00:19

:) :) :) Bu şaka mı? herhalde bir şaka. neyse.

notlar: üstteki giriş metninde yazım hataları hatta anlatım bozuklukları mevcut: mesela ben "önyargı oluşur mu" ? demek istemiştim.

Yurtdışı öğretmenliği çok istiyorum ben bu arada. Ama günümüzde şu tarz şeyler olduğu için

mesela şu tarz yaklaşımlar mevcut: idari birim öğretmenliği yapamayan veya öğretmenlikten keyif alamayanların geçtiği veya geçmek istediği kadro.

ayrıca başka kadrolar veya başka eğilimler gerçekten bazen önyargıya sebep oluyor nitekim bazen karar mekanizması bu şekilde işliyor örnek: proje okullarına geçişte bu mekanizma işliyor. Hatta bir ara öğretmenler odasında biz konuşurken bana göre yaşı biraz geçkin bir öğretmen arkadaş şunu söyleyiverdi: hocam mebde öyle duyumlar la, söylentilerle iş yapılıyor bu doğrudur da dedi. konu proje okulları na atama idi.

jajacoelho, Bugün

Enkidu1
Şef
25 Kasım 2025 09:41

Hocam ilanda sadece 450 şube müdürü var, diğer kadrolardan alım yok ki. Yoksa var da ben mi göremedim?

