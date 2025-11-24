:) :) :) Bu şaka mı? herhalde bir şaka. neyse.

notlar: üstteki giriş metninde yazım hataları hatta anlatım bozuklukları mevcut: mesela ben "önyargı oluşur mu" ? demek istemiştim.

Yurtdışı öğretmenliği çok istiyorum ben bu arada. Ama günümüzde şu tarz şeyler olduğu için

mesela şu tarz yaklaşımlar mevcut: idari birim öğretmenliği yapamayan veya öğretmenlikten keyif alamayanların geçtiği veya geçmek istediği kadro.

ayrıca başka kadrolar veya başka eğilimler gerçekten bazen önyargıya sebep oluyor nitekim bazen karar mekanizması bu şekilde işliyor örnek: proje okullarına geçişte bu mekanizma işliyor. Hatta bir ara öğretmenler odasında biz konuşurken bana göre yaşı biraz geçkin bir öğretmen arkadaş şunu söyleyiverdi: hocam mebde öyle duyumlar la, söylentilerle iş yapılıyor bu doğrudur da dedi. konu proje okulları na atama idi.