Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Polis Memurları Arasında Hiyerarşi


25 Kasım 2025 05:22
Polis Memurları Arasında Hiyerarşi
*Polis memurunun yıllara göre takacağı apolet, işaret, görev tanımları, sınav ve ücret düzenlemesi* İlk yıl aday polis memuru, Takacağı apolet/işaret I (Büyük I harfi) 1-6 yıl arası (6. yıl bitene kadar) polis memuru, Takacağı apolet/işaret ) (Yarım ay), 7 ile 12 yıl arası (12. Yıl bitene kadar) kıdemli polis memuru, Takacağı apolet/işaret )) (2 tane yarım ay), 13 ile 20 yıl arası (20. Yıl bitene kadar) başpolis memuru, Takacağı apolet/işaret ))) (3 tane yarım ay), 21 yıldan emekli olana kadar Uzman Polis memuru )))) (4 tane yarım ay), Polis memuru apolet/işaretleri amir rütbesi konumunda değildir. Kıdemli Polisten Başpolise geçişte mesleki bilgiye dayalı yazılı sınav olacaktır, sınavdan geçme notu 100 üzerinden 70 puandır. Yazılı sınavı Polis Akademisi yapacaktır. Sınava girmek isteyen Kıdemli Polisler akademinin belirlediği sınav ücretini yatırmak zorundadır. Sınavda başarısız olanlar sonraki yılda yapılacak sınava başvuru yapabilirler. Sınavı geçemeyenler mesleki yılları 12 yıldan fazla olsa bile kıdemli polis memurunun yapacağı görevleri yapacaklardır. Sınavda başarılı olanlar için başka bir işleme gerek olmaksızın görev yaptıkları il personel şube müdürlüğü tarafından PBS.NET üzerinden gerekli düzenleme yapılacaktır. Başpolislik sınavını kazanan polis memurlarının maaşlarına aldıkları brüt maaşın %1 i kadar ilave ücret eklenir. Aday polis memurunun yapabileceği görevler: Büro Memuru, Ekip Memuru, Tim Memuru, Nokta Memuru, Devriye Memuru, Koruma Memuru, araç şoförü, Polis memurunun yapabileceği görevler; Büro Memuru, Ekip Memuru, Tim Memuru, Nokta Memuru, Devriye Memuru, Koruma Memuru, Araç Şoförü, Telsiz Sorumlusu, Başpolis Memurunun yapabileceği görevler; Ekipler Amir yardımcısı, Grup Amiri, Tim Amiri, Ekip memuru, Büro Memuru, Nokta memuru, Tim Memuru, Devriye Memuru, Telsiz sorumlusu, Nezarethane sorumlusu, Araç şoförü Uzman Polis memurunun yapabileceği görevler; Ekipler Amiri, Tim Amiri, Grup Amiri, Büro Amir Yardımcısı, Büro Memuru, Nokta memuru, Tim memuru, Nezarethane sorumlusu, Telsiz sorumlusu, Araç şoförü Mevcut durumda Başpolis olanlar yeni yapılan düzenleme kapsamındaki başpolis statüsüne devam edeceklerdir. Maaşlarına ilave ücret eklenecektir. Kıdemli Başpolisler Uzman Polis stasüne aktarılacak ve maaşlarına ilave ücret eklenecektir. Mevcut durumda mesleki görev süreleri 12 yıldan fazla olanlardan istekli olanlar akademinin yapacağı yazılı sınava girip başarılı olamadıkça başpolis statüsüne aktarılmazlar Amaç: Emniyet Teşkilatında iş yükünün çoğunluğunu yürüten polis memurlarının mesleki bilgilerinin arttırılması, mesleki motivasyonlarının sağlanması ve liyakatli memur yetiştirilmesini sağlamak.

Redsf18
Aday Memur
25 Kasım 2025 07:17

Ne bu taslak mı kendi fikrin mi


yinemiamcalar
Şef
25 Kasım 2025 07:31

Abicim Twitter'da görüp buraya yapıştırmayin


Alidmr58
Memur
25 Kasım 2025 09:14

80 yıllarda pantolonun yanına çizgi isteyenler gibi memura ne faydası var bunun Allah aşkına.

Adamlar 12/36 istiyor, fazla çalışma ücreti, gece tazminatı istiyor twitterda biri de çıkmış apolet düzenlemiş kendi kafasına göre.

Bi de cimerden öneri olarak gönderdik yazmış. Hiyerarşik rütbe değil eeee ne işe yarıyor omuzundaki yarım ay. Atama sistemi zaten memuru böldü kendi arasında bi de bu çıkmasın.


EL CHAPO
Müsteşar Yardımcısı
25 Kasım 2025 09:15

komedi.


Police9696
Aday Memur
25 Kasım 2025 10:02
tüm sorunlarımız çözüldü böylece

iamapoliceman
Daire Başkanı
25 Kasım 2025 10:04
her şeye itiraz etmeyin. jandarma astsb çvş ile jandarma bşçvş arasında kaç lira maaş farkı var haberin var mı? bence yok. belki bu şekilde rütbe vs vererek iyileştirme yapmaya çalışıyorlar
Police9696, 3 saat önce
tüm sorunlarımız çözüldü böylece

Alidmr58
Memur
25 Kasım 2025 10:28

Maaş düzenlemesi için rütbeye ihtiyaç yok. Bordronda kıdem aylık diye bir bölüm var, o neye göre hesaplanıyor rütbeye göre mi.Bunu bi arkadaş düzünöüş talep etmiş, idarenin teklifi değil.

iamapoliceman, 3 saat önce
her şeye itiraz etmeyin. jandarma astsb çvş ile jandarma bşçvş arasında kaç lira maaş farkı var haberin var mı? bence yok. belki bu şekilde rütbe vs vererek iyileştirme yapmaya çalışıyorlar
Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Maaş esitlenmesiPromosyon hiç yatmadıİcralık polisler2026 Atama ve Yer Değiştirme YönetmeliğiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerSosyal medyadan üstlerini eleştirmekten ceza2008 Ekim sonrası emeklilikMazeret ataması 20252.şark kaldırılmadı, sadece 2026 için.İcra kaç yıl sürer

Sözlük

Gediz Deltası ölüyor 1 mantık duygu çatışması 1 yazın sınava girmek 1 ruhi çenet 1 Edeple gelen lütufla gider 2 Bugün olanlar 1 2-0'dan 5-2'ye dönen Fenerbahçe maçında bahisçilerin isyanı 1 günün filmi 1 İstanbul'da sokak köpeklerini beslemenin yasak olması 1 Öğretmenler Günü 1

Son Haberler

12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda gerilediMobil bankacılıkta finansal işlem tutarı 131,3 trilyon liraya ulaştıSıfır aldığı araç 20 günde motor arızası verdiEski eşini katleden zanlı: Olanları hatırlamıyorumŞüpheli araç durduruldu, 120 kilogram kaçak sucuk ele geçirildi

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın