Polis Memurları Arasında Hiyerarşi

*Polis memurunun yıllara göre takacağı apolet, işaret, görev tanımları, sınav ve ücret düzenlemesi* İlk yıl aday polis memuru, Takacağı apolet/işaret I (Büyük I harfi) 1-6 yıl arası (6. yıl bitene kadar) polis memuru, Takacağı apolet/işaret ) (Yarım ay), 7 ile 12 yıl arası (12. Yıl bitene kadar) kıdemli polis memuru, Takacağı apolet/işaret )) (2 tane yarım ay), 13 ile 20 yıl arası (20. Yıl bitene kadar) başpolis memuru, Takacağı apolet/işaret ))) (3 tane yarım ay), 21 yıldan emekli olana kadar Uzman Polis memuru )))) (4 tane yarım ay), Polis memuru apolet/işaretleri amir rütbesi konumunda değildir. Kıdemli Polisten Başpolise geçişte mesleki bilgiye dayalı yazılı sınav olacaktır, sınavdan geçme notu 100 üzerinden 70 puandır. Yazılı sınavı Polis Akademisi yapacaktır. Sınava girmek isteyen Kıdemli Polisler akademinin belirlediği sınav ücretini yatırmak zorundadır. Sınavda başarısız olanlar sonraki yılda yapılacak sınava başvuru yapabilirler. Sınavı geçemeyenler mesleki yılları 12 yıldan fazla olsa bile kıdemli polis memurunun yapacağı görevleri yapacaklardır. Sınavda başarılı olanlar için başka bir işleme gerek olmaksızın görev yaptıkları il personel şube müdürlüğü tarafından PBS.NET üzerinden gerekli düzenleme yapılacaktır. Başpolislik sınavını kazanan polis memurlarının maaşlarına aldıkları brüt maaşın %1 i kadar ilave ücret eklenir. Aday polis memurunun yapabileceği görevler: Büro Memuru, Ekip Memuru, Tim Memuru, Nokta Memuru, Devriye Memuru, Koruma Memuru, araç şoförü, Polis memurunun yapabileceği görevler; Büro Memuru, Ekip Memuru, Tim Memuru, Nokta Memuru, Devriye Memuru, Koruma Memuru, Araç Şoförü, Telsiz Sorumlusu, Başpolis Memurunun yapabileceği görevler; Ekipler Amir yardımcısı, Grup Amiri, Tim Amiri, Ekip memuru, Büro Memuru, Nokta memuru, Tim Memuru, Devriye Memuru, Telsiz sorumlusu, Nezarethane sorumlusu, Araç şoförü Uzman Polis memurunun yapabileceği görevler; Ekipler Amiri, Tim Amiri, Grup Amiri, Büro Amir Yardımcısı, Büro Memuru, Nokta memuru, Tim memuru, Nezarethane sorumlusu, Telsiz sorumlusu, Araç şoförü Mevcut durumda Başpolis olanlar yeni yapılan düzenleme kapsamındaki başpolis statüsüne devam edeceklerdir. Maaşlarına ilave ücret eklenecektir. Kıdemli Başpolisler Uzman Polis stasüne aktarılacak ve maaşlarına ilave ücret eklenecektir. Mevcut durumda mesleki görev süreleri 12 yıldan fazla olanlardan istekli olanlar akademinin yapacağı yazılı sınava girip başarılı olamadıkça başpolis statüsüne aktarılmazlar Amaç: Emniyet Teşkilatında iş yükünün çoğunluğunu yürüten polis memurlarının mesleki bilgilerinin arttırılması, mesleki motivasyonlarının sağlanması ve liyakatli memur yetiştirilmesini sağlamak.

