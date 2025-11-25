Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Fazla Mesai Ücretinin Fazla Yatırılmasından Dolayı Geri Talep Edilmesi


25 Kasım 2025 12:11
Fazla Mesai Ücretinin Fazla Yatırılmasından Dolayı Geri Talep Edilmesi

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastanesinde "Hemşire" kadrosuyla idari birimde(kalite birimi) görev yapmaktayım. 2016-2024 tarihleri arasında yöneticimin yaptırımı ile başka bir birimde bir kaç sefer ek nöbet tuttum. bu birimde tuttuğum nöbetlerle oluşan fazla mesai ücretimi aldım. Tuttuğum birim, teşvik ek ödeme kapsamında "ayaktan" olarak gözükmesine rağmen bana "acil servis" katsayısı üzerinden hesaplanarak yatırılmış. yatırılan fazla kısmı fark etmedim. 2025 yılında yapılan müfettiş denetlemesinde bunun fazla yatırıldığını ortaya koyan raporla beraber aradaki fark bana rücu edildi. Şimdi burada nasıl bir yol izlemeliyim?

