Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : StMngr

meslek yüksekokuluna öğretim görevlisi alınırken ilana dil puanı şartı?


25 Kasım 2025 12:22
meslek yüksekokuluna öğretim görevlisi alınırken ilana dil puanı şartı?

Merhabalar meslek yüksek okulu öğretim görevlisi ilanı her zaman ki gibi kişi özellikleri yazılarak ilan edildi. ilanda ayrıca 50 dil puanı istiyor, bu durum yasal mıdır? Ön lisans bölümlerine öğretim görevlisi alınırken dil puanı istenebiliyor mu? rektörlük, fakülte isteniyor ama bu durum uygun mu yoksa ilan iptali gerçekleşir mi ?

Çok Yazılan Konular

Öğretim Üyesinin emeklilik yaşının 72-75 e yükseltilmesi..Öğretim Görevlisi Hizmet BirleştirmeDoçentlik başvurusu başarısız olanlar veya etik ihlal ile suçlananlar idari dava açmalı mı?Tezli Yüksek Lisans Ne Zaman Atılırım2025 Ekim Doçentlik Başvuru

Sözlük

2-0'dan 5-2'ye dönen Fenerbahçe maçında bahisçilerin isyanı 1 Bugün olanlar 1 araba sürmek 2 Öğretmenler Günü 1 Edeple gelen lütufla gider 2 ruhi çenet 1 kışı özlemek 1 furiosa:a mad max saga 2 mantık duygu çatışması 1 günün filmi 1

Son Haberler

12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda gerilediMobil bankacılıkta finansal işlem tutarı 131,3 trilyon liraya ulaştıSıfır aldığı araç 20 günde motor arızası verdiEski eşini katleden zanlı: Olanları hatırlamıyorumŞüpheli araç durduruldu, 120 kilogram kaçak sucuk ele geçirildi

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın