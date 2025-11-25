Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Uzman öğretmenlik için yeni kılavuz Ocak'ta yayınlanır mı?


25 Kasım 2025 12:42
Uzman öğretmenlik için yeni kılavuz Ocak'ta yayınlanır mı?

Selamlar,

2015 Eylül ataması erkek öğretmenler olarak askerlikten dolayı uzmanlık Mart ayına kaldı. Ocakta yeni kılavuz yayınlanır mı sizce? Duyum vb. alan var mı?


tonya61
Aday Memur
25 Kasım 2025 18:31
Ben de merak ediyorum ama bir gelişme yok sanıyorum.30 Ocak'ta benim doluyor.

yvzhfz
Aday Memur
27 Kasım 2025 10:46

Yeterince hak kaybına uğradık zaten.İnşaallah daha fazla uğramayız.


hakikatsen
Aday Memur
27 Kasım 2025 11:21

2015 Eylül ataması erkek öğretmenler olarak askerlikten dolayı cezalıyız hocam

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Okullarda ara tatil kalkıyor mu?Sağlık kurulu hastalıklarımdan ötürü çalışamazsın dedi. Süreç nasıl işler?Maaş Bankasıyla Çalışmak İstememek Mümkün mü?MEB'den kış saati için duyarlılık bekliyoruz.Doğum yardımı almak için ne yapmak lazım?Maarif teftişinde dikkat edilmesi gerekenler.Görevde yükselme sınavı şartları.MEB'de şeflik nasıldır?İlksan'ın ikraz yetersizliği.Anlaşmalı yer değişikliği (planlanmış becayiş) mümkün mü? mümkün ise nasıl olur?

Sözlük

determinizm 1 Zengin olmadan ölmeyecek burçlar 2 Gediz Deltası ölüyor 1 vasi 2 Edeple gelen lütufla gider 1 doc 1 bumbar dolması 2 araba sürmek 1 interpol 1 Zihni Göktay 1

Son Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli olduSamsun Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyorYüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!Bartın'da göçük sonrası dolgu ve beton çalışması yapılıyorMersin'de su borusu patladı: Siteleri su bastı, istinat duvarı yıkıldı

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın