Uzman Öğretmenlik Ocak


25 Kasım 2025 12:42
Uzman Öğretmenlik Ocak

Selamlar,

2015 Eylül ataması erkek öğretmenler olarak askerlikten dolayı uzmanlık Mart ayına kaldı. Ocakta yeni kılavuz yayınlanır mı sizce? Duyum vb. alan var mı?


tonya61
Aday Memur
25 Kasım 2025 18:31
Ben de merak ediyorum ama bir gelişme yok sanıyorum.30 Ocak'ta benim doluyor.
