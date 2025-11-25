Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

ücretsiz izin dönüşü promosyon


25 Kasım 2025 12:47
Destekde çalışan varsa cevap verebilirmi? eşim ücretsiz izindeydi aralık 1 de başlama yapacak.Promosyon için yapması gereken bişey varmı , yoksa otomotik mi yatar.Ve ne zaman yatırırlar birde ücretsiz izne çıkarken son yatan maaşı geri vermişti, 1 aralıkda başladığında 15 inden önce maaş ödemesi yapılırmı?

Ankaralımemur41
Şef
25 Kasım 2025 15:35
o eksiliyen arkadaş umarım 100 ye ihtiyacın olur bir gün

serdar34
Aday Memur
25 Kasım 2025 17:17

Bende ücretsiz izindeyim bu sorunuzun cevabıını bende merak ediyorum yazdığınız için teşekkür ederim


mutsuz17
Daire Başkanı
25 Kasım 2025 17:57

Normalde destek halleder ama yatmazsa dilekçe yazarsanız sorun olmaz. Misyon?a giderken iade etmiştim , dönüşte dilekçe vererek kalan ayları yatırmışlardı. Banka ile işiniz yok maaşı yapan arkadaşlar halledecekler. Maaş konusunda normalde almanız lazım 15inde , 15inde geçmişe yönelik 15 günlük maaş ve sonraki ayın 30 günlük maaşı yatar ama tahmininizden biraz düşük yatar( kesintiler sebebiyle )

